Названы итоги недели на фондовом рынке

Первая торговая неделя 2024 г., с учетом того, что биржа работала уже с 3-го января, прошла в позитивном ключе. Индекс МосБиржи с начала года вырос на +3%, а валютный индекс РТС на +5%. Рубль укрепился на +2,2%. В пятницу, 12 января, стоимость доллара достигала 88,38 руб. Об этом рассказал Александр Власенко, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами».

На основной торговой неделе рынок получил поддержку от дивидендных перспектив. Прошедшие дивидендные отсечки Роснефти, Татнефти и Магнита не сильно отняли доходности у индекса, в силу незначительного веса этих эмитентов и небольшого объема промежуточных дивидендов, зато новости о предстоящих выплатах в металлургическом секторе, добавили оптимизма и воодушевили инвесторов. Акции основных трех компаний черной металлургии росли в четверг более чем на 6%.

Такое положительное влияние на рынок оказала опубликованная днем ранее новость от компании FIX Price, которая получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию на выплату дивидендов, объем которых может составить до 9,8 млрд руб. по итогам 2022 г. Правда бурный рост наблюдался только в ГДР эмитента и только один день – 10 января.

На следующей неделе мы ждем операционной отчетности Новатэка, а также, возможно, компания ответит на вопросы о будущем проекта Арктик СПГ-2. Кроме того пройдет собрание акционеров Тинькофф, где стоит на голосовании вопрос о редомициляции.

В целом мы ждем продолжения позитивной динамики индекса МосБиржи на предстоящей неделе, поддержку ему дополнительно оказывают растущие цены на нефть.