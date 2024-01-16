Петр Фрадков: ПСБ разработает программы предпринимательства для участников и ветеранов СВО и членов их семей

Петр Фрадков, председатель ПСБ, принял участие во Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». В своем выступлении он рассказал о реализуемых ПСБ мерах поддержки участников СВО и их семей.

«Комплексная поддержка и забота о защитниках Отечества и их семьях – это сегодня приоритетный вопрос для государства и общества в целом. ПСБ со своей стороны не только делает вклад в общее дело, мы активно участвуем в адресных программах финансовой помощи и социальных гарантий, а также предоставляем собственную систему льгот от банка. Вместе с тем мы нацелены реализовать и нефинансовую поддержку ветеранов СВО через разработку совместно с фондом программ предпринимательства для максимального вовлечения военнослужащих-участников спецоперации в мирную жизнь посредством их самореализации в малом и среднем бизнесе, членов их семей», – прокомментировал Пётр Фрадков.

ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» разработал для ветеранов вооруженных сил – участников СВО совместные платежные карты «Защитники Отечества», на которые ее держатели могут получать пенсии и социальные пособия, использовать традиционные банковские услуги, а также выбирать в рамках бонусной программы интересные предложения от банка и его партнеров, которых уже более 30, и список компаний будет расширяться.

Форум «Вместе победим» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева и др.