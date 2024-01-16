Сибирь заняла лидирующее место по спонтанным поездкам россиян в этот Новый Год

Доля спонтанных поездок (с горизонтом планирования в несколько дней) в Сибирский федеральный округ составила 40%, это один из самых высоких показателей среди федеральных округов. К такому выводу пришли специалисты Яндекс Путешествий, проанализировав данные по поиску бронирований отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января.

Согласно данным, среднее количество дней отдыха в СФО в прошедшие праздничные дни – не больше 2, а отели бронировали всего за 2 дня до поездки. Средняя цена за ночь в местном отеле в этот период – 5300 ₽.

Аналитики сервиса составили рейтинг федеральных округов по доли спонтанных путешествий:

Дальневосточный федеральный округ – 45%;

Сибирский федеральный округ – 40%;

Уральский федеральный округ – 40%;

Приволжский федеральный округ – 34%;

Северо-Западный федеральный округ – 34%;

Центральный федеральный округ – 34%;

Южный федеральный округ – 33%;

Северо-Кавказский федеральный округ – 29%.

Эксперты также отметили общий рост спонтанных путешествий. В частности, доля таких поездок на Новый Год в страны ближнего зарубежья выросла на 92% год к году, а в страны дальнего зарубежья – на 14%.

При этом большинство россиян в новогодние каникулы отдали предпочтение внутреннему туризму – более 87% пользователей выбирали путешествия по России.

Планируя поездки за границу, россияне выбирали страны с более мягким климатом: лидируют Беларусь, Абхазия, Турция, Армения и Узбекистан. Среди них самая доступная средняя стоимость ночи была у абхазских отелей – 5300 ₽, тогда как средняя стоимость ночи у турецких отелей составила 9900 ₽.

Самыми популярными городами по поиску авиабилетов внутри страны стали Москва (средняя цена перелета в обе стороны – 10 000 ₽), Санкт-Петербург (9 300 ₽), Сочи (17 300 ₽), Калининград (13 600 ₽), Казань (11 200 ₽), Минеральные Воды (22 000 ₽), Самара (15 000 ₽), Екатеринбург (14 000 ₽), Махачкала (15 300 ₽), Пермь (13 400 ₽).

За пределами России лидируют Ереван (средняя цена перелета в обе стороны – 24 200 ₽), Стамбул (35500 ₽), Минск (10 800 ₽), Дубай (61 400 ₽), Баку (52 100 ₽), Тбилиси (45 800 ₽), Ташкент (36 900 ₽), Алматы (32 000 ₽), Бишкек (31 900 ₽) и Астана (27 400 ₽).

В среднем продолжительность мини-поездок составила 3 дня. Самые спонтанные поездки были в Челябинск – меньше, чем за 2 дня до вылета, а наиболее запланированные – в Махачкалу, за 4 дня до вылета. Направлением для самых длительных поездок (5 дней) стал Владикавказ, для самых коротких – Нижний Новгород (меньше 2 дней).

Как говорят эксперты, многие люди могут легче принимать решение о спонтанной поездке в новогодние каникулы из-за того, что они уже находятся в отпуске или на выходных. Дополнительным стимулом для тех, кто решился на короткую поездку во время январских выходных, могли стать специальные новогодние предложения и акции, а значит доступная возможность побывать в популярных всесезонных локациях.