Клиенты ВТБ приобрели рекордное количество золотых слитков в декабре

По итогам прошлого года продажи физического золота в ВТБ достигли 33,2 тонны. Рекордным месяцем по числу приобретенных клиентами слитков стал декабрь – 7,3 тонны, что на 26% превышает результат ноября. По оценкам экспертов ВТБ, 2024 год также станет благоприятным для рынка золота, цена которого к концу года может вырасти до 2 200 долларов за унцию.

Всего с начала продаж физического золота в марте 2022 г. клиенты банка приобрели слитков общим объемом 65 тонн. Средний объем сделки достиг 20 кг, увеличившись за год более чем в 1,5 раза. Основная доля сделок приходится на Москву, где с момента старта продаж реализовано 59,2 тонны. Высокий спрос на драгоценный металл отмечается также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Туле.

«В прошлом году объем проданных золотых слитков стал рекордным для банка, превысив результат 2022 года. В декабре продажи достигли максимума, составив 7,3 тонны, что обусловлено как фактором «сезонности» – традиционной высокой активностью инвесторов в конце года, так и желанием защитить портфель от рисков девальвации рубля. По нашей оценке, в 2024 году центральные банки мира начнут снижать ставки вслед за замедлением экономического роста, что, в свою очередь, благоприятно отразится на рынке золота», – комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев. .