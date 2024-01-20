Опубликованы итоги недели на фондовом рынке

Вторая торговая неделя 2024 года была для российского рынка акций коррекционной. Индекс МосБиржи снизился на -0,8%, а валютный индекс РТС на -0,7%. Рубль практически не изменился, в пятницу стоимость доллара колебалась на отметке 88,4 руб. Об этом сообщил Александр Власенко, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами».

Драйверов роста для российских акций было немного. В середине недели была опубликована отчетность Сбербанка по российским стандартам, которая оказалась чуть лучше ожиданий инвесторов и подтвердила достижение высокой планки по чистой прибыли за год в размере 1,49 трлн руб.

В четверг котировки металлургов снизились после информации о том, что суд поддержал решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении ПАО «Северсталь». Сама величина штрафа составляет менее 1% от капитализации компании. На следующий день цены на акции металлургов пошли вверх и котировки «Северстали» выросли на 1,7%, компенсировав падение накануне.

Отметим, рост акций Газпрома в четверг на 1,5%, а с начала года котировки прибавили уже более 4%. Одним из очевидных факторов для роста бумаг компании стали сильные холода в европейской части России.

На следующей неделе мы ожидаем продолжения боковой динамики на российском рынке акций в силу отсутствия новых драйверов роста, стабильного рубля и нейтрального внешнего фона на мировых фондовых и товарных площадках, при условии не возникновения новых факторов влияния