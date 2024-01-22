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Аналитики объяснили, почему фондовый рынок растёт, несмотря на высокую ключевую ставку

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Если высокая ключевая ставка давит на фондовый рынок, почему он с нового года растёт и обновляет месячные максимумы? Стоит ли ждать возврата индекса Мосбиржи к уровню 3000 пунктов в ближайший месяц?

Аналитики БКС Мир инвестиций связали рост в январе с притоком свежей ликвидности на российский рынок после промежуточного дивидендного сезона, который обычно проходит в декабре и начале января.

– Дальше индекс Мосбиржи может упасть до 3000 пунктов. Но это будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от курса рубля, потому что крепкий рубль негативен для экспортёров, которые составляют более 50% индекса Мосбиржи. Во-вторых, от котировок мировых цен на нефть, – подчеркнул эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном выпуске «Шоу без плохих новостей».

В пятницу, 19 января, индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3166 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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