Reuters: Евросоюз увидел риски в конфискации российских активов

G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале, рассказали зарубежному изданию Reuters высокопоставленные чиновники ЕС.

После начала СВО ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долларов активов российских центральных банков в 2022 году. Около 200 млрд долларов из них хранятся в Европе, в основном в бельгийской клиринговой палате Euroclear.

«Конфискация капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу», – сказал на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.

В интервью Reuters министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал, что он «очень осторожен» в вопросе ареста активов.

«Представьте себе, что мы решили дать миллиарды Украине. А через полгода мы получим судебное решение о том, что мы не имеем права давать им эти деньги. Кто тогда будет платить?», – сказал Беттель.