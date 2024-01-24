Россияне отказываются от доставки из-за роста цен на продукты

19% россиян стали реже пользоваться сервисами доставки в 2023 году. Главная причина – рост цен на продукты, выяснили специалисты геоаналитического сервиса Geo.Platforma.

Основные причины снижения интереса к доставке на дом: выросшие цены на товары (27%), неудобные приложения сервисов (22%) и значительно снизившаяся скорость доставки (16%). Также 15% пожаловались на слабый ассортимент.

Несмотря на это, 26% респондентов заявили, что приобретают продукты только через сервисы доставки, 41% россиян совмещают походы в магазин и онлайн-заказы. В то же время треть (34%) ходят за продуктами исключительно пешком.

Преимущественно россияне заказывают на дом напитки (28%), выпечку (24%) и сладости (24%), а средняя сумма одного онлайн-заказа за последний год у трети россиян составила 1-5 тыс. руб. (31%). Четверть заказывает товаров на 6-10 тыс. руб. и 18% делают заказы суммой менее 1 тыс. руб.

Ранее стало известно, что иркутским работодателям не хватает курьеров. По итогам двенадцати месяцев 2023 года, объем предложений о работе в Иркутской области вырос на 28% относительно 2022 года. Для сравнения, в целом по России рост вакансий год к году составил +36%. Таким образом, рынок труда полностью отыграл провал в активности работодателей, который произошел в 22-м году.

При этом среди топ-15 наиболее крупных с точки зрения спроса на персонал профессиональных сфер в Иркутской области, самый большой прирост числа вакансий зафиксирован для административного персонала и курьеров (+51% в 2023 году относительно 2022).