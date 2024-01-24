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ЦБ планирует повысить имущественный ценз для «квалов» до 12 млн руб.

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января 2025 г. будет повышен в два раза — с 6 млн руб. до 12 млн руб., говорится в проекте указания Банка России. А с 1 января 2026 г. планируется его повысить уже до 24 млн руб.

Количество квалифицированных инвесторов в России в третьем квартале 2023 года достигло 660 тыс. Они составляли около 1,9% от общего числа клиентов брокеров и владели 73% активов, сообщалось в  "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России. .

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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