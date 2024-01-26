Жители Иркутской области нарастили объем вкладов в ВТБ на 40%

В декабре жители Иркутской области активно размещали средства на вкладах в ВТБ. Портфель рублевых депозитов розничных клиентов банка в регионе увеличился за последний месяц года на 4% и приблизился к 57 млрд рублей. Всего за 2023 год объем вкладов населения в регионе вырос на 40%.

Общий объем средств физлиц на счетах в банке (включая средства на счетах до востребования и накопительных счетах) на 1 января 2024 года превысил 122 млрд рублей, увеличившись за год на 39%.

Значительное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам, достигших пикового уровня в последний месяц года, стало мощным драйвером спроса на рублевые сбережения. При этом эксперты банка посчитали, что со второго полугодия клиенты выбирают долгосрочные вклады. По общероссийской статистике ВТБ в начале года почти 60% рублевых депозитов размещались на срок 6 месяцев, а к концу 2023-го доля сбережений на полугодовой срок снизилась до 34%. Одновременно увеличилась доля трехлетних вкладов – с 5 до 25%.

«Высокие ставки будут стимулировать рост объема сбережений в банке и в 2024 году. Темп прироста несколько снизится, так как многие вкладчики уже воспользовались ситуацией для получения повышенного дохода от накоплений. По нашей оценке, период максимальных ставок продлится как минимум до середины февраля, до очередного заседания Центрального банка по ключевой ставке. Это позволит новым вкладчикам преумножить личные накопления», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

Общий объем портфеля рублевых средств физлиц в ВТБ (вклады, текущие и накопительные счета) по итогам 2023 года превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись за год на 35%.