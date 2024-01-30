Доходы продуктового ритейлера X5 Group выросли на 25% в 2023 году

X5 Group опубликовала хорошие предварительные результаты за 2023 год, выручка продуктового ритейлера выросла на 25%. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, это связано с переходом к формату дискаунтеров.

– Компания закрыла последний гипермаркет и за год открыла почти тысячу новых дискантеров «Чижик». Их общее количество в стране теперь – полторы тысячи. В прошлом году чистая розничная выручка «Чижика» выросла в 3 раза. X5 покупает более мелких конкурентов в регионах и за счёт этого расширяет географию присутствия, – поясняют аналитики.

Также компания активно развивает онлайн сегмент – за год продажи цифрового бизнеса увеличились на 76%. Аналитики БКС позитивно оценивают перспективы X5, целевая цена по акциям на год 2900 руб.

Напомним, в ноябре 2022 года была закрыта сделка X5 по покупке «Слаты» и «Красного Яра». К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах региональных ритейлеров. Торговые сети продолжают работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. Стратегическое управление торговыми сетями «Красный Яр» и «Слата» осуществляется через единую управляющую компанию.