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Недельный средний чек россиян сократился на 30 руб.

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на четвертой неделе года (с 22 по 28 января) среднестатистический россиянин единоразово оставлял на кассе 775 руб. 63 коп.

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Это на 30 рублей или 3,8% меньше, чем неделей ранее. Таким образом, снижение величины среднего чека продолжается вторую неделю подряд. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека увеличился на 17,4%.   

«В предыдущие годы наблюдений на четвертой неделе года также фиксировалось снижение размера среднего чека за исключением 2022 года. Потребление по-прежнему приходит в норму после праздников и длинных каникул. Также не стоит скидывать со счетов фактор конца месяца, когда многие наши соотечественники живут в ожидании очередной зарплаты, и некоторым приходится в чем-то урезать свои расходы», – говорят эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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