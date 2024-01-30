Ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25% предложили в правительстве

Закон ограничит открытие новых пунктов выдачи, заявил Forbes глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект, который предлагает установить для маркетплейсов предельную долю на рынке и ограничивать их в открытии новых пунктов в случае ее превышения, уже готов, сообщил Forbes председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Законопроект предлагает установить для маркетплейсов лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год, уточнил он.

Инициативу ограничить крупнейшие маркетплейсы в праве открывать новые пункты выдачи заказов Кутепов изложил в письме помощнику президента Максиму Орешкину (копия документа есть у Forbes, о письме также сообщали «РИА Новости»).

«ФАС неоднократно подчеркивала важность механизма саморегулирования в этой отрасли, в связи с чем считает важным добровольное принятие участниками рынка обязательств по самоограничению в реализации недобросовестных практик», – отмечают в службе.

Ранее стало известно, что жители Иркутской области активно интересовались покупками в интернете в январе. Сразу после окончания новогодних каникул жители региона начали активно расходовать трафик на онлайн-покупки. Пользователи чаще всего ищут товары на электронных площадках в будние дни. При этом трафик на первой рабочей неделе нового года на 14% превысил среднесуточные показатели текущего месяца. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Среди российских маркетплейсов взрывную популярность в регионе показал Мегамаркет, также вырос интерес жителей к покупкам на таких ресурсах как KazanExpress и Wildberries. Стоит отметить, что онлайн-шопинг идет активнее на мультибрендовых площадках, чем на сайтах отдельных магазинов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазинам Lamoda вырос на 82%, а Ozon – на 76%.