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Альфа-Банк запустил «Арктическую» ипотеку

Альфа-Банк начал принимать заявки на «Арктическую» ипотеку по ставке от 2%.

– Приобрести в ипотеку – в новостройке или на вторичном рынке – можно любое жилье в Мурманске, Архангельске, Карелии или Якутии. Чтобы каждый день гулять у моря, ездить на водопады или в гости к тюленям, – говорится в сообщении банка.

Рассчитать условия и оставить заявку можно онлайн только по паспорту.

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Напомним, что сниженная процентная ставка по ипотеке доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми. Ставка по программе — от 2% с учётом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKEdtL

/ Сибирское Информационное Агентство /
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