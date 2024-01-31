Самые высокие зарплаты в Сибири платят в Иркутской области

Эксперты hh.ru как изменились предлагаемые и ожидаемые заработные платы за год в регионах Сибирского ФО, и выяснили, где произошел наибольший рост зарплатных предложений от работодателей и ожиданий соискателей.

Как изменились предлагаемые зарплаты за год

На конец года (декабрь 2023) в целом по России предлагаемые зарплаты выросли на 22% относительно аналогичного месяца 2022, и составили 54,8 тыс. рублей, в среднем. Ожидаемые зарплаты за тот же период увеличились на 20%, до 60 тыс. рублей. В Сибири зарплатные предложения выросли за год на 18% (до 49,9 тыс. рублей в среднем), ожидания соискателей – на 13%, до 50 тыс. рублей.

Наиболее заметный прогресс в предлагаемых зарплатах в СФО за двенадцать месяцев (с декабря 2022 по декабрь 2023), произошел в Кузбассе, где суммы предложений увеличились на 21%. На втором месте по росту предлагаемых зарплат – Омская область и Алтайский край (по +18%), далее идут Новосибирская область и Красноярский край (по +17%), Иркутская область (+14%), а меньше всего за прошедший год выросли зарплаты в Томской области (+13%).

Что касается ожиданий соискателей, наиболее значимо их проиндексировали работники Алтайского края (+27%), а также Омской, Томской и Кемеровской областей (по +17%). В Красноярском крае суммы желаемых зарплат в резюме выросли на 17%, в Новосибирской области – на 16%. Меньше всего подросли запросы иркутских соискателей, лишь на +6% к предыдущему году.

Где в Сибири готовы платить самые высокие зарплаты

В разрезе регионов Сибирского ФО самые высокие зарплаты сейчас готовы платить работодатели в Иркутской области (55,6 тыс. рублей, в среднем) и Красноярском крае (55,3 тыс. рублей). На третьем месте в топе сибирских регионов с наибольшими зарплатными предложениями – Новосибирская область (52,8 тыс. рублей), далее – Кузбасс (48,1 тыс. рублей), Омская область (47,4 тыс. рублей) и Томская область (45,1 тыс. рублей). Наиболее низкие предлагаемые зарплаты по итогам года – в Алтайском крае (42,9 тыс. рублей, в среднем).

По сумме желаемой зарплаты впереди всех оказались соискатели из Красноярского края (они хотят зарабатывать 58,6 тыс. рублей, в среднем), на втором месте – Новосибирская область (52,4 тыс. рублей), на третьем – Иркутская область (50,4 тыс. рублей), далее – Омская, Томская и Кемеровская области (по 50 тыс. рублей), замыкает список Алтайский край (45 тыс. рублей).

При этом в пяти из семи крупнейших регионов Сибирского ФО суммы желаемых зарплат соискателей уже выше, чем средние зарплатные предложения от работодателей, в том числе в Красноярском крае, Омской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.