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Ключевая ставка растёт, акции растут. Что проиcходит?

В середине февраля состоится заседание Банка России. Ключевая ставка за полгода выросла с 7,5% до 16% и находится на максимуме с 2022 г. В теории рост процентных ставок должен приводить к снижению кредитной и деловой активности, однако в реальности экономика России пока охлаждается с трудом. Что происходит? И стоит ли в такой ситуации покупать акции?

По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, пока стоит ориентироваться на жесткую денежно-кредитную политику.

– До конца квартала ставка останется без изменений, в дальнейшем возможно ее снижение, год может завершиться на уровне 12–14%, – отмечают анлитики.

Одна из основных целей повышения процентных ставок Банка России – борьба с инфляцией, которая заметно выросла. Этой цели удалось добиться – инфляционные ожидания населения начали снижаться, в январе они упали с 14,2% до 12,7% годовых. Однако с кредитованием не всё так однозначно, отмечают эксперты БКС.

– Сводная ставка кредитования в России в июле – ноябре выросла с 9,7% до 15,3%. Рост процентных ставок в теории негативно сказывается на кредитовании и деловой активности. Однако в реальности за аналогичный период задолженность домохозяйств увеличилась с 353 до 398 млрд руб., – указывают аналитики.

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На умеренное развитие экономики указывает и сводный PMI, который находился выше 52 п. ВВП также на рекордном уровне – в III квартале он прибавил 5,5% квартал к кварталу.

Кто является бенефициаром?

– Рост кредитования при увеличении процентных ставок в целом выгоден для банковской индустрии, – поясняют эксперты БКС. Классические примеры: Сбербанк, ВТБ, TCS. <…> Падение инфляционных ожиданий – позитивный фактор для потребительского спроса, акций индустрий ритейла и медиа. Например, X5 Group, Магнита  и Яндекса. Укрепление рубля против доллара – классика, которая частично потеряла актуальность из-за обмена санкциями. В I полугодии пара USD/RUB может опуститься к 85 руб. Бенефициары ослабления доллара – истории, ориентированные на внутренний российский рынок. Среди них можно выделить Сбербанк, Интер РАО и МТС. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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