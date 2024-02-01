Объем недельных расходов россиян прибавил 70 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, после небольшого снижения в предыдущем периоде на четвертой неделе года (с 22 по 28 января) объем средних недельных расходов российских домохозяйств опять пошел в рост.

За неделю среднестатистическая семья в среднем потратила 6908 руб. на товары повседневного спроса, что на 70 рублей больше, чем за предыдущие семь дней.

Индекс покупательской активности получил значение в 236%, увеличившись на 1% за неделю. Относительно аналогичного периода прошлого года недельные расходы выросли на 25,9%.

«Снижение средних недельных расходов после новогодних каникул свидетельствует о возвращении россиян к обычному стилю покупок и потребления. На фоне снижения размера среднего чека рост расходов говорит о том, что, вероятно, в целях экономии россияне посещают большее количество торговых точек в поисках выгодных ценовых предложений», – подводят итог эксперты.