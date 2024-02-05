Alfa Only: Альфа-Банк объявил о ребрендинге премиального сервиса

Альфа-Банк официально отказался от Альфа-Премиум. Банк провел ребрендинг и изменил фирменный стиль бизнес-направления по работе с премиальными клиентами. Теперь это Alfa Only.

«Премиальный сервис Альфа-Банка вот уже шесть лет подряд – лучший в России по оценке экспертов. Только за последний год число клиентов этого направления увеличилось почти в полтора раза. Нас выбирают за Phygital-подход – мы сочетаем персональный подход профессиональных персональных менеджеров и инновационные онлайн-сервисы. Нашим приоритетом по-прежнему остается содействие росту благосостояния наших клиентов. Помимо этого, отдельным большим направлением будет сервис впечатлений. Путешествия, шопинг, развлечения, ресторанный опыт – все это с Alfa Only станет ярче и интереснее», — отметил Иван Пятков, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Уже сейчас клиенты получают быстрый доступ в бизнес-залы в аэропортах — через QR-код прямо в мобильном приложении банка, компенсацию визитов в рестораны, поездки на такси за счет банка, консьерж-сервис. Alfa Only предложит новые эксклюзивные привилегии – доступ к закрытым предложениям от премиальных брендов. Это суперкэшбэк от партнеров — до 20% в ресторанах Lucky Group, ЦУМе, Технопарке, Ultima Яндекс Еда. С Alfa Only можно получить кэшбэк 15% при покупке любых билетов через сервис Альфа Тревел.

Кроме того, клиентов Alfa Only ждут приглашения на топовые театральные премьеры, выставки и спортивные события, доступ к закрытым продажам билетов.

Ребрендинг Alfa Only включает в себя смену визуального языка — для нового дизайна выбрали чистые сияющие цвета, уйдя от привычных для премиума темных оттенков. Помимо этого, у Alfa Only появился свой символ — жемчужина, которая подчеркивает уникальность каждого клиента.

В ближайшее время клиенты смогут заказать металлокерамические карты и платежные стикеры в новых сияющих цветах.