Примсоцбанк вошёл в ТОП лучших работодателей

Примсоцбанк вошёл в ТОП-200 рейтинга работодателей по версии Head Hunter. В рейтинге приняли участие более 2000 крупных компаний – с численностью от 1000 до 5000 человек, из них 1497 компаний вышли в финал.

Работодатели оценивались по нескольких критериям: мнение действующих сотрудников, голосование внешних соискателей на сайте hh.ru, а также эффективность HR-процессов в компании.

- Мы участвовали в Рейтинге работодателей впервые, и сразу вошли в ТОП-200. На протяжении почти 30 лет мы успешно развиваем HR-процессы, и сейчас заслуженно занимаем свою позицию в рейтинге, - делится Светлана Борисенко, начальник управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Рейтинг работодателей на портале hh.ru является важным ориентиром для соискателей при поиске работы и способствует формированию имиджа работодателя на рынке труда.