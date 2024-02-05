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Примсоцбанк вошёл в ТОП лучших работодателей

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31 января 2024

Примсоцбанк вошёл в ТОП-200 рейтинга работодателей по версии Head Hunter. В рейтинге приняли участие более 2000 крупных компаний – с численностью от 1000 до 5000 человек, из них 1497 компаний вышли в финал.

Работодатели оценивались по нескольких критериям: мнение действующих сотрудников, голосование внешних соискателей на сайте hh.ru, а также эффективность HR-процессов в компании.

- Мы участвовали в Рейтинге работодателей впервые, и сразу вошли в ТОП-200. На протяжении почти 30 лет мы успешно развиваем HR-процессы, и сейчас заслуженно занимаем свою позицию в рейтинге, - делится Светлана Борисенко, начальник управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Рейтинг работодателей на портале hh.ru является важным ориентиром для соискателей при поиске работы и способствует формированию имиджа работодателя на рынке труда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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