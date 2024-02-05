Новости

ПСБ запустил акцию «Пенсионный бонус» для военных пенсионеров

ПСБ запустил акцию «Пенсионный бонус» для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств. 

В рамках акции ПСБ начислит 4 тысячи рублей военным пенсионерам, оформившим в период с 1 февраля  по 31 июля  выплату пенсий на карту ПСБ и оплатившим картой покупку на любую сумму. 

Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру классических финансовых сервисов на выгодных условиях - операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, а также содержит дополнительные опции: повышенный процент на остаток средств на счете, программу лояльности с  кешбэком 3% за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров. 

Читайте также:

Петр Фрадков: ПСБ разработает программы предпринимательства для участников и ветеранов СВО и членов их семей
16 января 2024
Правительство не поддержало проект о ресторанном сборе в пользу участников СВО
15 января 2024

«Пенсионеры и люди старшего поколения рационально подходят к выбору банковских сервисов для управления финансами. Мы стремимся предоставить удобные, понятные и безопасные инструменты для решения ежедневных финансовых вопросов. Пенсионная карта ПСБ - это комплексное решение с набором  важных для людей старшего поколения опций, в том числе безопасные и быстрые платежи и переводы,   повышенный доход на остаток по счету, возможность получать кешбэк за покупки. Мы расширили список привилегий для военных пенсионеров, предложив им дополнительное поощрение при переводе военной пенсии в ПСБ», - отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.  

Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав QR-код, который размещен в информационных материалах и на специальных стендах в силовых и оборонных ведомствах.  

Акция «Пенсионный бонус» действует до 31 июля.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Сибирского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ Банк erid:LdtCK9fEr

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (390)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах
Российский актер Андрей Мерзликин приехал на Байкал
Карту «Мир» теперь можно использовать как ски-пасс на горнолыжном курорте Байкала «Гора Соболиная»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес