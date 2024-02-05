ПСБ запустил акцию «Пенсионный бонус» для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств.

В рамках акции ПСБ начислит 4 тысячи рублей военным пенсионерам, оформившим в период с 1 февраля по 31 июля выплату пенсий на карту ПСБ и оплатившим картой покупку на любую сумму.

Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру классических финансовых сервисов на выгодных условиях - операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, а также содержит дополнительные опции: повышенный процент на остаток средств на счете, программу лояльности с кешбэком 3% за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.

«Пенсионеры и люди старшего поколения рационально подходят к выбору банковских сервисов для управления финансами. Мы стремимся предоставить удобные, понятные и безопасные инструменты для решения ежедневных финансовых вопросов. Пенсионная карта ПСБ - это комплексное решение с набором важных для людей старшего поколения опций, в том числе безопасные и быстрые платежи и переводы, повышенный доход на остаток по счету, возможность получать кешбэк за покупки. Мы расширили список привилегий для военных пенсионеров, предложив им дополнительное поощрение при переводе военной пенсии в ПСБ», - отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав QR-код, который размещен в информационных материалах и на специальных стендах в силовых и оборонных ведомствах.

Акция «Пенсионный бонус» действует до 31 июля.