Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке до 20%

В Иркутской области в 2023 году по программе сельской ипотеке было выдано более 500 кредитов на 1,8 млрд. рублей. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется Иркутский район.

По словам директора Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Натальи Барковой, с начала действия программы, жилищные условия в Иркутской области улучшили около двух тыс. семей, на эти цели было выделено 5,4 млрд. рублей. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется Иркутский район, что обусловлено близостью к областному центру, активной застройкой и стремительно развивающейся инфраструктурой.

Сельскую ипотеку предоставляют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Эксперты банка также отмечают, что средний размер кредита по программе сельской ипотеки под 3% годовых за последний год увеличился на 24% и составил 3,5 млн рублей. После увеличения лимита до 6 млн рублей, средний чек ипотечного займа достиг отметки в 5 млн рублей. Количество заемщиков выросло на 30%.

«Объёмы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки среди жителей нашего региона. Программа помогает достигнуть целый комплекс целей одновременно: привлечь в село молодых специалистов, сохранить долю сельского населения, а также повысить долю благоустроенных домовладений. Снижение первоначального взноса до 20% сделало программу ещё доступнее», - отметила Наталья Баркова.

У каждого из супругов по-прежнему есть возможность взять кредит по сельской ипотеке в размере до 6 млн рублей, чтобы приобрести один объект недвижимости вместе.

Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 20%, выдаётся он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно в отделениях банка в г. Иркутске или в любом из дополнительных офисов, которые работают в 16 городах и районах Иркутской области, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

Для удобства россиян в составе экосистемы Своё работают платформы Своё Жильё и Своё Село. Это цифровые сервисы для приобретения недвижимости и сопровождения ипотечных кредитов. На платформе Своё Жилье доступен выбор из 1 300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. Своё Село предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 500 проектов загородных домов, а также около 2 000 аккредитованных банком подрядчиков.

Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30% до 20%. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах*.

*Опорный населённый пункт – населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.