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Недекларируемую сумму при вывозе из России предложили увеличить до 30 тыс. долларов

Сегодня туристы могут свободно вывозить из страны до 10 тыс. долларов.

Туротрасль предлагает увеличить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты с нынешних 10 тыс. до 30 тыс. долларов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова участника рабочей группы Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму Александра Мусихина.

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«Пока, к сожалению, нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. По крайней мере те инструменты, которые есть, далеко не все вопросы закрывают. Поэтому либо как временную меру, либо в принципе повысить лимит с эквивалента 10 тыс. до 30 тыс. долларов», – сказал Мусихин на пресс-конференции, трансляция велась на странице ТАСС в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что российские туроператоры ждут роста поездок за рубеж в 2024 году. Выездной турпоток вырос в 2023 году на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 млн туристов. В 2024 году ожидается прирост выездного турпотока еще на 10%. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян подвел итоги прошлого года в выездном туризме и дал прогнозы на этот год.

Как он подчеркнул, консервативный прогноз аналитиков АТОР предполагает рост выездного организованного турпотока в 2024 году в целом по рынку на 10% к 2023 году. Такой же прирост будет, скорее всего, наблюдаться и в общем выездном потоке по ТОП-20 турнаправлениям.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Недекларируемую сумму при вывозе из России предложили увеличить до 30 тыс. долларов
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