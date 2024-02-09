Российские вкладчики пользуются пиковой доходностью

В январе, несмотря на традиционно «низкий сезон» на рынке сбережений, ВТБ впервые за несколько лет зафиксировал высокую сберегательную активность населения. По итогам первого месяца объем рублевых сбережений физлиц в банке вырос на 62 млрд рублей и приблизился к 6,3 трлн рублей. В основном клиенты оформляли срочные депозиты, на них пришлось более 50% от общего количества открытых продуктов.

Пиковая доходность по рублевым вкладам и накопительным счетам продолжала стимулировать спрос клиентов на сберегательные продукты. Если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забрать часть денег из банков, что отражалось на динамике портфеля средств физлиц, в 2024 году тенденция поменялась на прямо противоположную.

«Начало этого года на рынке сбережений выдалось нетипичным: несмотря на праздники, клиенты предпочли сохранить свои накопления в банках, а не направить их на текущие расходы и отпуска. Сыграли свою роль и значительно выросшие ставки. На этом фоне стремление клиентов зафиксировать повышенную доходность, которую крупнейшие игроки предлагают как по «длинным», так и «коротким» инструментам, достаточно разумно», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По оценкам экспертов банка, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты будет сохраняться. Его будет поддерживать стабилизация ситуации на рынке вкладов, расширение горизонтов планирования клиентов, а также ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года.