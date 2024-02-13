«Слата» представит линейку товаров из разных стран

В сети супермаркетов «Слата» с 11 февраля на «холодных» полках, оформленных в стиле русской матрешки, можно найти новый ассортимент от российских производителей.

«С каждым годом число покупателей, которые открыты для новых вкусовых экспериментов, становится все больше. В прошлом году в супермаркетах был запущен проект «Вкусы Азии», расширен ассортимент в гастрономах, представлены новинки в категории фастфуд. В этом году мы решили добавить эксклюзивности и представить продукцию, которая бы показывала гастрономическую культуру разных стран», – отметила коммерческий директор торговой сети «Слата» Ирина Береснева.

В зависимости от темы будут продаваться товары как российского производства (в том числе местных производителей), так и импортные (из стран Европы и Ближнего Востока).

Как подчеркнула Ирина Береснева, в этот раз изюминкой фестиваля станут продукты российских производителей. Покупатели смогут попробовать, например, соленья из исконно русских грибов (груздей и рыжиков); разные виды колбасных изделий из дичи (зайца, утки, косули); холодец, заливное, зельц, кровяную колбасу. Также в ассортименте безалкогольные славянские напитки, сваренные из меда, пряностей, трав, и многое другое.

Местные производители специально по заказу торговой сети «Слата» изготовили свою продукцию, которая прошла аудит и проверку отдела качества, где вкусовые характеристики и натуральность сырья являлись ключевыми критериями.

По словам директора предприятия ООО «Комсервис» Сергея Омельченко, запрос поступил на производство фермерского продукта. Классическая рецептура, натуральные ингредиенты, бережное ручное производство. Линейки овощных закусок горлодер, аджика по-домашнему, хренодер прошли тщательную проверку качества и получили высокую оценку экспертной комиссии торговой сети.

Всего в 2024 году запланировано пять фестивалей, в каждом из которых будет представлена своя тематическая продукция. В проекте участвуют 44 супермаркета в городах Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов.

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