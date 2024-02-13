Почти 60% молодых россиян имеют бытовые кредиты

80% из них мечтают улучшить жилищные условия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) «Финансовые ориентиры молодых семей».

В опросе ФНПР приняли участие 1150 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, две трети из них имеют партнера или детей. 10% участников опроса – родители-одиночки. Как заявили в ФНПР, даже без учета ипотеки у 59% семей есть кредиты.

При этом у семей с ребенком кредитная нагрузка выше, чем у семей без детей.

Также подчеркивается, что расходы семьи значительно увеличиваются после того, как у молодых родителей появляется первый ребенок: только у 21,7% опрошенных, не имеющих партнера и детей, объем обязательных затрат превышает 31 тыс. рублей в месяц; такой же уровень обязательных расходов почти у 35% семей без детей и у 53% семей с одним ребенком.

– Согласно исследованиям репродуктивных планов населения, материальные и жилищные трудности входят в тройку главных препятствий для рождения ребенка, – сказал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко «Известиям». – С учетом того, что ипотечные и кредитные инструменты являются сегодня главным инструментом улучшения жилищных условий, решение о рождении следующего ребенка откладывается при наличии ипотеки. А поскольку материнский капитал теперь предоставляется начиная с первого ребенка, то многие молодые семьи на первом и останавливаются.

Ранее стало известно, что доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла в прошлом году. За прошедший год она увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) и достигла 17,4%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. (до 25,0%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 27,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,9 п.п. (до 14,0%) и от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,8%).

«С каждым годом процесс предоставления розничных кредитов становится все более технологичным и удобным, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».