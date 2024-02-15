2,99 млн микрозаймов выдано в январе 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,99 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,1% (в декабре 2023 года – 3,06 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в январе 2024 года выдано в Москве (180,0 тыс. ед.), Московской области (147,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (120,2 тыс. ед.), Республике Башкортостан (101,0 тыс. ед.) и Свердловской области (98,6 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в январе 2024 года в регионах РФ зафиксировано в:

Архангельской обл. (-8,3%),

Кемеровской обл. (-7,0%),

Саратовской обл. (-6,0%),

Пермском крае (-4,6%),

Удмуртской Республике (-4,5%).

В то же время в ряде регионов данный показатель, напротив, немного вырос, в том числе, в:

Республике Саха (Якутия) (+1,2%),

Московской обл. (+1,1%),

Москве (+0,7%),

Ставропольском крае (+0,4%),

Приморском крае (+0,4%).

«После «сезонного» роста в декабре прошлого года, в январе выдача микрозаймов вернулась к уровню около 3,0 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Помимо сезонного фактора, стабилизация выдачи «займов до зарплаты» в последнее время также объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».