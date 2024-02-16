Свой Вклад занял первое место в рейтинге самых привлекательных ставок

Финансовый портал «Банки.ру» опубликовал рейтинг лучших годовых вкладов с повышенной доходностью. На первом месте — Свой Вклад от Своего Банка.

Авторы исследования отмечают, что во II квартале 2024 года ожидается снижение депозитных ставок и долгосрочные вклады могут зафиксировать высокую доходность на длительный период.

Свой Вклад со ставкой до 17% годовых можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет, возможная сумма вклада — от 30 000 до 500 000 000 рублей. Свой Банк предлагает гибкие условия — по вкладу доступно пополнение без снижения ставки. Минимальная сумма пополнения — 5 000 рублей.

Оформить Свой Вклад можно онлайн через интернет-банк или мобильное приложение, заполнение заявки займет всего несколько минут. Свой Банк доставит карту с вкладом бесплатно.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно на сайте банка.