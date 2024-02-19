Подведены итоги недели на фондовом рынке

Прошедшая торговая неделя на российском рынке акций продолжила консолидироваться на достигнутых уровнях выше 3220. Индекс МосБиржи практически не изменился за неделю, несмотря на снижение рубля, а индекс РТС потерял -1,8%. Курс доллара оказался на отметке 92,7 в пятницу, изменившись за неделю на 2%. Об этом рассказал Александр Власенко, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами»

Динамика на российском рынке акций может объясняться отсутствием новых драйверов роста на фоне спокойного внешнего фона. Котировки нефти вернулись выше отметки в $82 за баррель.

Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых.

На следующей короткой неделе российский рынок акций, вероятно, останется в боковике, чему будет способствовать стабилизация курса рубля или его укрепление после окончания празднования нового года в Китае.