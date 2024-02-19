Индекс благосостояния россиян в январе 2024 года достиг отметки в 30,4%

Такова доля затрат среднестатистической российской семьи на продукты питания дома и вне дома в общем объеме месячных трат домохозяйства. Данные приводит исследовательский холдинг Ромир.

По сравнению с декабрем 2023 года показатель Индекса почти не изменился, прибавив всего 0,1%. Относительно января прошлого года Индекс похудел на -0,9%.

«В последние годы наблюдений в январе традиционно доля затрат на еду в российских семьях снижается относительно предыдущего декабря. Текущий год стал исключением – пусть почти неощутимо, но траты на продукты питания выросли относительно предновогоднего месяца. А с учетом того, что в декабре происходит более интенсивная закупка угощений к праздничному столу, что и приводит к росту значений Индекса, январская положительная динамика, скорее всего, свидетельствует о подорожании привычных продуктов», – заключают эксперты.