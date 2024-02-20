Дальневосточный банк – в ТОП-5 по процессу получения дебетовой карты онлайн

Дальневосточный банк занял место в ТОП-5 по процессу получения дебетовой карты онлайн по данным IT-агентства A2SEVEN.

В ходе полномасштабного маркетингового исследования банковской сферы кредитные учреждения оценивались по 13 критериям по 5-балльной шкале – были проанализированы все этапы оформления дебетовой карты: от точки входа на сайт до момента получения. Для этого эксперты проходили пользовательский путь: знакомство с банком — знакомство с продуктами банка — выбор продукта — заказ карты — выбор способа получения.

«Мы непрерывно развиваем наш сайт как единое окно входа для любого клиента нашего банка. Большое количество услуг клиент может оформить онлайн, без визита в офис; если же визит необходим, то он занимает минимум времени. Конкуренция в банковской сфере достаточно высока, и мы тем более гордимся, что наши сервисы оценены по достоинству экспертами в области интернет-ресурсов», - прокомментировал Сергей Маринин, президент АО «Дальневосточный банк».

Справка: A2SEVEN – аутсорсинговое IT-агентство, предоставляющее услуги консалтинга и разработки веб- и мобильных приложений.