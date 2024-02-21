Более миллиона квартир в новостройках продано в России в 2023 году

Эксперты Циан проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам 2023 г. по данным, опубликованным Росреестром. Вновь побит рекорд по числу ДДУ за счет высокой активности на рынке во втором полугодии.

Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

В 2023 г. побит рекорд по числу ДДУ – еще никогда годовой показатель не достигал 1 млн сделок

В 2023 г. в России было заключено 1009 тыс. договоров долевого участия – это рекордный показатель за все время ведения статистики. До этого еще никогда число сделок по итогам года не составляло 1 млн. Предыдущий рекорд – 899 тыс. ДДУ в 2021 г. превышен на 12%.

Рекорд был побит за счет повышенной активности в 3 и 4 кварталах прошедшего года. Впервые по итогам 3-х месяцев было заключено более 300 тыс. сделок. Рост спроса начался с июля, рекордно высокие для летних месяцев показатели были достигнуты в августе, в некоторых регионах пик спроса пришелся на сентябрь. На высоком уровне активность сохранялась до конца года. Связан рост спроса был с ожидаемым ужесточением условий кредитования в сегменте новостроек (“успеть купить, пока не стало дороже”), а также с перетоком спроса со вторичного рынка (где росли ипотечные ставки). 1 и 2 кварталы, напротив, были не самыми удачными для рынка, активность держалась на низком уровне, как и во второй половине 2022 г.

Только в каждом 5-м регионе в 2023 г. не был побит рекорд по числу сделок

Рекорды по числу ДДУ были побиты в большинстве регионов РФ. В целом по стране в 2023 г. было заключено на 12% больше ДДУ, чем в 2021 г. (предыдущий рекордный год), однако в некоторых регионах результат превышен в несколько раз. Это регионы с небольшим числом сделок, где к рекордным значениям в динамике привел эффект низкой базы. Например, в Республике Алтай в 2023 г. сделок было в 8 раз больше, чем в 2021 г. (тогда 77, а в прошедшем году – 602). Похожая ситуация в Амурской области (рост в 6 раз), Магаданской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Хакасии (рост в 3 раза), а также ЯНАО, Омской и Ивановской областях (рост в 2 раза).

Только в 18 субъектах количество сделок в 2023 г. уступило результатам 2021 г. Среди них, однако, есть и регионы с большим числом сделок – Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область.

В 10 регионах-лидерах было заключено 60% всех сделок

На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 60% общего числа ДДУ. По сравнению с предыдущими годами концентрация спроса немного снизилась (в 2022 г. на 10 регионов-лидеров приходилось 64% всех ДДУ, в 2021 г. – 62%).

Список лидеров достаточно устойчив – это Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Новосибирская область, Тюменская область, Ростовская область, Татарстан и Ленинградская область – т.е. столичные регионы и регионы с миллионными агломерациями.

В Ненецком АО и Еврейской АО в 2023 г. не было заключено ни одной сделки на первичном рынке. Менее 100 ДДУ было заключено в Чукотском АО, Мурманской и Магаданской областях.

Чем выше строительная активность – тем больше число ДДУ

Количество сделок на первичном рынке зависит, в том числе, и от ситуации в строительной отрасли. В регионах с максимальными показателями числа ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. Топ-10 регионов по объему строительства в 2023 г. практически полностью совпадает с топом по количеству сделок. Помимо позиций внутри рейтинга есть лишь одно отличие – вместо Башкортостана, занимающего по объемам ввода жилья 10 место, в лидерах по числу ДДУ оказалась Ростовская область.

Топ-10 похож и на список регионов, лидирующих по численности населения, но здесь более заметные различия. В топе по продажам оказались Новосибирская область, Тюменская область и Ленинградская область, которые по населению занимают лишь 15, 29 и 23 места соответственно.

Доля сделок с эскроу-счетами превысила 90%

Тренд, который не нарушается в течение последних лет – увеличение количества и доли сделок с открытием эскроу-счетов. В 2023 г. уже 93% всех сделок в РФ заключены с открытием эскроу-счетов. Для сравнения: в 2022 г. - 78%, в 2021 г. – 64%, в 2020 г. – 37%, а в 2019 г. – всего 5,6%.

В 21 регионе все 100% сделок были с открытием эскроу, в предыдущие годы таких было несколько штук, причем в основном это были регионы небольшим числом ДДУ. Только в 15 регионах доля сделок с эскроу оказалась менее 90%.

«2023 г. оказался очень неоднородным по распределению спроса. Если в 2021 г. активность покупателей на протяжении всех 4-х кварталов сохранялась на высоком уровне, то в прошедшем году рекорд был побит за счет рекордных показателей 3 и 4 кварталов, в то время как 1 и 2 кварталы стали достаточно неудачными по числу ДДУ, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика. – В 2024 г. повторить рекорды 2023 г. вряд ли получится».