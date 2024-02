Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Это Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China. Об этом рассказали «Известия».

С начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей, отметил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Однако предпосылки к этой проблеме начались еще во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился.

ICBC, CCB и Bank of China действительно прекратили работу с российскими банками, которые находятся под санкциями, подтвердил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, финорганизации из КНР ввели ограничения на прием платежей с начала года. Операции с неподсанкционными банками пока идут. Ограничения трех финансовых корпораций также подтвердил источник «Известий», близкий к крупному бизнес-объединению.

ICBC и CCB отклоняют все платежи, поступающие от санкционных финорганизаций, вне зависимости от того, через какую систему они идут – европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS, рассказал источник в российском банке, знакомый с ситуацией. Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. По словам собеседника, ограничения игроки ввели даже до этого года.

Ранее стало известно, что жители Иркутской области чаще других в Сибири выбирали китайскую валюту для вложения свободных средств, за год было открыто около 600 депозитов, приводит статистику пресс-служба ВТБ. Иркутские вкладчики двигаются в русле общероссийского тренда. Так, в Сбере число ежемесячно открываемых вкладов в юанях в целом по России выросло втрое, в ВТБ общий объем депозитов физлиц в китайской валюте за год увеличился вдвое. С февраля 2022 года юань стал альтернативой доллару и евро, он остается наименее рискованной валютой для вложений и диверсификации.

– В отличие от «недружественных» валют, вклады в юанях на начало 2024 г. дают примерно ту же защиту от падения рубля, что предлагали счета в долларах и евро. Но при этом у вкладов в юанях нет риска блокировки, комиссии за хранение, различных ограничений по покупке/продаже, вывозу/ввозу наличной иностранной валюты, – поясняют эксперты.