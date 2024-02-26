В Иркутске планируют построить канатную дорогу, два моста, единую набережную и запустить электробусы

Что включили в новый генплан Иркутска?
Комиссия Думы по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна на заседании 22 февраля обсудила проект Генплана Иркутска, который разработало ООО «АРТ «Геоника».
Проект Генплана предусматривает строительство в Иркутске логистического центра, четырех автовокзалов, шести транспортно-пересадочных узлов, двух мостов через реку и двух участков канатной дороги.
Кроме того, в рамках проекта планируется строительство северного обхода Иркутска и западной объездной дороги, а также более 40 км велосипедных дорожек и организация маршрутной сети электробуса.
В качестве приоритетных задач обозначены ликвидация аварийного жилья, строительство социальных и спортивных учреждений в шаговой доступности, сохранение и развитие зеленого каркаса и многое другое.
Как сообщает пресс-служба мэрии, срок реализации проекта – 20 лет, генплан подготовлен с учетом действующих документов территориального планирования, градостроительного зонирования, утвержденных проектов планировок, разработанной концепции Знаменского предместья, Единой набережной, а также Стратегии социально-экономического развития города Иркутска на период до 2036 года.