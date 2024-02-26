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АТБ улучшил условия по накопительному счёту «АТБ.Счёт»

Азиатско-Тихоокеанский банк внёс изменения для новых накопительных счетов «АТБ.Счёт». Теперь проценты будут начисляться на среднемесячный остаток вместо минимального. К тому же банк повысил ставку с 11,5% до 12% годовых.

Условия будут действовать для счетов «АТБ.Счёт», открытых с 20 февраля 2024 года.

Средний остаток рассчитывается путём сложения ежедневных входящих остатков денежных средств на счёте на начало каждого дня в течение календарного месяца и деления этой суммы на количество дней в текущем месяце.

Открыть накопительный счёт «АТБ.Счёт» можно в отделении банка, а также онлайн с помощью мобильного приложения АТБ банк или интернет-банка.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, все вклады и накопительные счета застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробная информация – на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2Vfnxvj8NXi

/ Сибирское Информационное Агентство /
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