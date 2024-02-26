Новости

Дальневосточный банк – в ТОП-10 лучших семейных ипотек России

Портал «Выберу.ру» определил лидеров рейтинга «Лучшие семейные ипотеки» в феврале 2024 года. По версии экспертов финансового маркетплейса, Дальневосточный банк продолжает удерживать позицию одного из наиболее выгодных для получения льготной ипотеки кредитных учреждений: «Мы рады отметить значимый вклад Банка в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для потребителей ДВФО».

«Клиенты Дальневосточного банка могут оформить любой ипотечный кредит, в том числе и по программам с господдержкой (Семейная, Льготная, Дальневосточная и Арктическая ипотека, а также IT-ипотека). Со своими партнёрами Банк выстраивает долгосрочные отношения и является одним из немногих Банков, работающих с партнерами по программам господдержки без осуществления субсидирования. Мы всегда стремимся к соблюдению интересов всех сторон ипотечной сделки», - добавила Ирина Олесик, начальник управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк.

При составлении рейтинга аналитики проанализировали программы семейной ипотеки всех банков страны и рассчитали наиболее выгодные заемщикам варианты. Весомыми переменными являлись не только значения процентной ставки по договору, но и размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Помимо этого, в расчёте учитывались такие факторы как:

•             сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека;

•             размер дисконтирования к базовой ставке госпрограммы;

•             условия страхования недвижимости;

Читайте также:

Спрос на кредиты в сегменте индивидуального жилищного строительства вырос на 70%
26 февраля 2024
Какие льготы добавят дальневосточной и арктической ипотеке?
19 февраля 2024

•             скидки и дисконты, влияющие на понижение процентной ставки – опция снижения ставки, возможность оформления онлайн;

•             наличие единовременных комиссий и их количество;

•             преимущества для зарплатных клиентов, медицинских работников и бюджетников;

•             значимость банка на финансовом рынке.

Справка: «Выберу.ру» – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2024, последние новости ":
Все материалы сюжета (828)


Реклама на сайте

Маркетплейсы
Wildberries построит логистический центр в Иркутске
Татьяна Бакальчук: «Нас всех ждет новая экономика»
Около 9 млрд рублей вложит Wildberries в строительство логистического комплекса в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес