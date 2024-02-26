Дальневосточный банк – в ТОП-10 лучших семейных ипотек России

Портал «Выберу.ру» определил лидеров рейтинга «Лучшие семейные ипотеки» в феврале 2024 года. По версии экспертов финансового маркетплейса, Дальневосточный банк продолжает удерживать позицию одного из наиболее выгодных для получения льготной ипотеки кредитных учреждений: «Мы рады отметить значимый вклад Банка в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для потребителей ДВФО».

«Клиенты Дальневосточного банка могут оформить любой ипотечный кредит, в том числе и по программам с господдержкой (Семейная, Льготная, Дальневосточная и Арктическая ипотека, а также IT-ипотека). Со своими партнёрами Банк выстраивает долгосрочные отношения и является одним из немногих Банков, работающих с партнерами по программам господдержки без осуществления субсидирования. Мы всегда стремимся к соблюдению интересов всех сторон ипотечной сделки», - добавила Ирина Олесик, начальник управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк.

При составлении рейтинга аналитики проанализировали программы семейной ипотеки всех банков страны и рассчитали наиболее выгодные заемщикам варианты. Весомыми переменными являлись не только значения процентной ставки по договору, но и размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Помимо этого, в расчёте учитывались такие факторы как:

• сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека;

• размер дисконтирования к базовой ставке госпрограммы;

• условия страхования недвижимости;

• скидки и дисконты, влияющие на понижение процентной ставки – опция снижения ставки, возможность оформления онлайн;

• наличие единовременных комиссий и их количество;

• преимущества для зарплатных клиентов, медицинских работников и бюджетников;

• значимость банка на финансовом рынке.

Справка: «Выберу.ру» – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов.