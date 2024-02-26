Почти половина покупателей квартир в крупных городах готовы приобрести и кладовку

Кладовку покупает каждый четвертый респондент. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков группы «Самолет».

У 87% из них келлер находится на минус первом этаже, у остальных 13% – на жилом уровне. В 2021 году приемлемый для покупателя прайс за кладовку составил 200 тыс. рублей, а в 2023 россияне оказались готовы доплатить еще и за апгрейд. Максимально комфортная цена за комплектацию кладового помещения – не более 50 тыс. рублей.

58% новоселов хотели бы видеть в специальном помещении для хранения стеллажи для вещей, 43% – иметь возможность выбрать отделку. В топ самых популярных опций на этапе покупки также вошли боксы для шин (32%) и крепления для велосипедов или спортивного инвентаря (30%).

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.

К тому же ужесточаются условия по льготным программам. Уже повышен первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, некоторые банки, например, Сбер, начали взимать с застройщиков комиссию за оформление льготных ипотек. Многие семьи, рассчитывавшие на кредитные средства, будут вынуждены отложить покупку или снизить требования к жилью.