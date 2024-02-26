Москвичи скупают «малогабаритки»

Спрос на студии в Москве за год вырос на 23%, рассказали «Известиям» участники рынка и аналитики.

За последние шесть лет количество сделок по покупке студий в новостройках Москвы выросло почти в пять раз. Средняя площадь таких квартир снизилась на 2,3 кв. м, до 24,1 кв. м, а стоимость в среднем выросла на 3,5 млн рублей.

По данным аналитиков компании, по итогам 2023 года на столичном рынке новостроек было продано 16,2 тыс. студий, в то время как в 2018-м – всего 3,1 тыс. В целом доля студий в структуре спроса выросла до 22%.

Гендиректор брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов оценил рост спроса на малогабаритное жилье за год в 23%.

– Большая часть клиентов приобретала его как стартовый вариант, для этой категории покупателей новая студия становилась первым собственным жильем, – пояснил он «Известиям».

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.

К тому же ужесточаются условия по льготным программам. Уже повышен первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, некоторые банки, например, Сбер, начали взимать с застройщиков комиссию за оформление льготных ипотек. Многие семьи, рассчитывавшие на кредитные средства, будут вынуждены отложить покупку или снизить требования к жилью.