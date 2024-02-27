Рубль укрепляется вопреки санкциям

Пара USD/RUB на прошлой неделе почти добралась до локального сопротивления (93,5 руб.), однако в понедельник развернулась в район отметки 92.

– Если паре удастся закрепиться ниже уровня 92, то дальнейшее снижение, вероятно, продолжится, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Российскому рынку понадобилась всего неделя, чтобы переварить санкции, подчеркивают аналитики БКС. Рынок продемонстрировал в понедельник хороший отскок, был закрыт гэп 21 февраля, а индекс МосБиржи закрепился выше 3200 пунктов.