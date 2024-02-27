Число ИИС в России в 2023 году выросло на 15%

По итогам 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 15%. Привлекательность брокерских ИИС продолжает расти. Данные приводит Банк России.

В то же время количество счетов в доверительном управлении снижается два года подряд: клиенты выводят средства из массовых стандартных стратегий на фоне высокой доходности других инструментов.

Традиционно основной приток новых ИИС пришелся на IV квартал. Однако это не сказалось на увеличении средств на счетах. Данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС по состоянию на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тысяч рублей.

Средний размер счета на брокерском обслуживании вырос с 74 до 83 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления – снизился с 210 до 205 тысяч рублей.