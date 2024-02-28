Средний чек россиян почти не изменился за неделю

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, средний чек на прошедшей 8 неделе 2024 года (с 19 февраля по 25 февраля) показал значение в 860,3 руб., что на 4,59 руб. или 0,54% больше, чем неделей ранее.

Относительно аналогичной недели прошлого года размер среднего чека вырос на 131,7 руб. или на 18,1%.

Средний чек показывает положительную динамику уже четвертую неделю подряд, хотя в последнем периоде рост оказался незначительным. Тем не менее, размер чека на праздничной февральской неделе достиг уровня 50-й недели прошлого года (две недели до Нового года).

«Замедление роста среднего чека, вероятно, связано с бурной закупкой предыдущих недель. В конце месяца, даже с учетом праздничных выходных, многим нашим соотечественникам приходится умерить свои покупательские устремления в ожидании следующей зарплаты», – комментируют эксперты.