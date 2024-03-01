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Иркутский ритейлер начнёт продажу куриц и яиц под своим брендом

Сеть «Слата» и «ХлебСоль» начнет продажу куриц и яиц под собственным брендом. Об этом в интервью SIA.RU рассказал управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

«Мы запускаем новую СТМ (ред. – собственную торговую марк) «Иркурочкино» – курица и яйца. Она будет представлена как в формате супермаркета, так и в дискаунтере. Контракт с местными производителем уже подписан. Также планируем размещать заказы под своими брендами в Китае, других странах Юго-Восточной Азии», – отметил Дмитрий Ишевский.

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В прошлом году торговая сеть запустила пилотный проект «Вкусы Азии» – специально выделенные полки с большим выбором продуктов из Китая, Таиланда, Вьетнама. В этом году «Слата» запускает проект Asia Beauty – полки с уходовой косметикой, а также Asia Home.

Ранее в правительстве Иркутской области заявили о том, что регион обеспечивает себя куриным яйцом на 156%. Птицефабрики области занимают с таким показателем 18 место в стране и четвертое – в Сибирском федеральном округе. Сегодня в Иркутской области работают две яичные фабрики и три, перерабатывающие птицу. В регионе прорабатываются меры господдержки инвестиционных проектов в данной сфере, которые начнут действовать уже в 2024 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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