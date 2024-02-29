ВТБ поставил цель по достижению доли на рынке брокерских услуг для физлиц до 25%

Объем активов розничного брокера ВТБ за 2023 год вырос на 86%. Общее количество клиентов за тот же период увеличилось практически на треть, а за 3 года утроилось.

«Одно из существенных направлений в рамках стратегии ВТБ на ближайшие три года – развитие брокерского бизнеса. Мы собираемся значимо увеличить свою долю до 25%. В цифрах у нас уже более 3,2 млн клиентов, порядка 1,4 трлн рублей под управлением», – отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук в рамках Стратегической недели ВТБ.

В ближайшие 3 года ВТБ планирует расширить долю на рынке брокерских услуг для физлиц с 18 до 25% благодаря дальнейшему развитию продуктового предложения и повышения качества клиентского сервиса.

Брокер ВТБ одним из первых на рынке запустит торговлю в нерабочие дни. Сначала нововведение коснется биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность», который в последнее время пользуется особой популярностью среди клиентов брокера. Со временем список ценных бумаг, доступных для сделок в нерабочие дни, расширится.