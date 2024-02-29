Клиенты брокера ВТБ заработали более 86% и 74% за год по стратегиям инвестконсультирования

За 2023 год клиенты брокера ВТБ заработали более 86% и 74% по стратегиям инвестконсультирования Advisory Pro и Advisory Lite, значительно опередив индекс Мосбиржи. Робот-советник в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» приумножил активы клиентов на 69%. Такие результаты опубликованы в рамках Cтратегической недели ВТБ.

За прошлый год доходность модельного портфеля «Российские акции. Активная торговля» Advisory PRO составила 86,14%, а модельный портфель российских акций Advisory Lite вырос до 74,49%, что превышает индекс Мосбиржи полной доходности на 32,30% и 20,65% соответственно. Такой результат стал возможен благодаря экспертизе команды инвестконсультантов и аналитиков брокера ВТБ, совместно работающих над формированием и ребалансировкой инвестиционных портфелей. В частности, на доходность повлияли такие решения, как покупка акций под анонсирование дивидендов, тактический выбор бумаг на основе корпоративных событий и в ожидании финансовых отчетностей, а также краткосрочные спекулятивные операции, направленные как на рост, так и на снижение отдельных акций.

Кроме того, высокую доходность в 2023 году показал робот-советник в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Клиенты, выбравшие ультраагрессивную стратегию робота, за год заработали 69,42%, обогнав индекс Мосбиржи более чем на 15%.

«Наша задача – не просто соответствовать, а превосходить ожидания клиентов, обратившихся к инвестконсультантам или роботу-советнику в приложении ВТБ Мои Инвестиции. Так, по итогам прошлого года наши клиенты смогли заработать существенно больше рынка, что говорит об эффективности принятых нами инвестиционных решений. Отдельно отмечу результаты робота-советника ВТБ, который с момента запуска показал доходность до 140,1%. Мы будем и дальше делать все, чтобы приумножать финансовый результат наших клиентов, при этом экономя их время и силы», — отметил руководитель дирекции финансового консультирования ВТБ Сергей Захаров.

Напомним, в рамках услуги Advisory Lite эксперты брокера ВТБ собирают для клиента инвестпортфель и помогают в его управлении, присылая рекомендации в мобильном приложении. Сервис Advisory Pro предполагает работу с персональным консультантом в форматах «Активная торговля» для спекулятивных операций на рынке или «Стратегический портфель» для формирования долгосрочного портфеля на несколько лет. «Робот-советник» в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» помогает инвесторам сформировать портфель согласно собственным ожиданиям и отношению к риску и сделать процесс инвестирования проще и доступнее для широкого круга людей.