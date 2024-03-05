Рабочие профессии – в топе самых востребованных в Иркутской области по итогам февраля

Служба исследований hh.ru проанализировала в каких кадрах работодатели сейчас нуждаются больше всего, а также на каких специалистов в Иркутской области заметнее всего вырос спрос в феврале.

Спрос на рынке труда продолжает расти

Спрос на рынке труда в России продолжает активно расти: по итогам февраля этого года количество вакансий, открытых работодателями, выросло на 31,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В Сибири спрос «разгоняется» чуть медленнее – объем вакансий вырос на 26,8% год к году. Однако, в Сибирском ФО есть регионы-лидеры, которые опережают даже среднероссийские показатели по динамике активности работодателей. Первый в этом топе – Алтайский край (в феврале здесь было открыто на треть больше вакансий, чем год назад, +32,8%), на втором месте – Новосибирская область (+32,2%). Самый скромный результат по приросту вакансий в Сибири показали Кемеровская и Омская области (по +21,5%).

В Иркутской области активность работодателей в прошедшем месяце выросла на 27,8% относительно февраля 2023, и это чуть выше средних показателей по Сибирскому ФО.

В регионе растет число вакансий для специалистов по страхованию, но снижается для медиков

По сравнению с прошлым годом, заметнее всего в Иркутской области выросло число предложений о работе для специалистов из сферы «Страхование», их количество выросло более, чем вдвое: +161,8% вакансий в феврале 2024 к февралю 2023. На втором месте по росту спроса – кадры из сферы развлечений и медиа (+65,7%), на третьем – специалисты по стратегиям и инвестициям (+55,3%).

«Все три профсферы объединяет то, что количественно таких специалистов рынку нужно не слишком много – на их долю приходится меньше одного процента от всех активных предложений о работе в регионе. Существенная динамика вакансий связана в основном с тем, что год назад спрос на таких работников был крайне низким, а в нынешнем году он восстанавливается до своих привычных значений», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Далее в списке специалистов, на которых активно растет спрос – кадры из сфер «Домашний, обслуживающий персонал» (+47,6%). «Туризм, гостиницы, рестораны» (+44,3%), «Автомобильный бизнес» (+37,7%), «Рабочий персонал» (+36,6%), «Маркетинг, реклама, PR» (+35,2%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+31,8%) и «Розничная торговля» (+30,5%).

Снижение активности работодателей наблюдается в трех направлениях – «Медицина, фармацевтика», «Безопасность» (по -5,5% вакансий в феврале 2024 к февралю 2023), а также «Наука, образование» (-3,1%).

Самые востребованные кадры в Иркутской области – рабочий персонал

По итогам февраля больше всего вакансий в Иркутской области работодатели открыли для рабочего персонала (28% от всех активных предложений в регионе). На втором месте – строители (19,4%), на третьем – специалисты из сферы производства (19,2%). Первую пятерку самых востребованных работников замыкают менеджеры по продажам (18,3%) и специалисты из транспортной сферы, прежде всего, водители и машинисты (18%).

Меньше всего вакансий было открыто для специалистов из сферы страхования (0,2%), индустрии развлечений и медиа (0,3%).