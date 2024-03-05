«Байкальская Виза»: «Гастрономический туризм – новый тренд»

Ассоциация «Байкальская Виза» выпустила десятый номер журнала «Готовим для друзей». Именно с этим – юбилейным – номером журнал стал ещё одной площадкой для продвижения направления байкальского гастротуризма вне региона – направления, приоритетного для «Байкальской Визы».

Ставка на гастротуризм

«Мы собрали рецепты от лучших шеф-поваров Иркутска – не только из заведений, входящих в Ассоциацию. Потому что видим желание коллег по рынку поддержать наши усилия по продвижению байкальского гастротуризма. И каждый из этих рецептов можно – при известном терпении и настойчивости – повторить у себя дома на кухне. Журналы уехали на выставку «Россия» в Москву, где ранее с успехом презентовали байкальскую кухню наши шефы на стенде Иркутской области. Судя по тому, как мало их уже осталось, придётся делать доптираж», – говорит коммерческий директор «Байкальской Визы» и по совместительству главный редактор журнала Мария Победаш.

Ассоциация делает ставку на гастротуризм: во взаимодействии с партнёрскими туристическими компаниями из различных регионов страны она формирует туры по принципу «интересно и вкусно провести время». Директор по стратегическому развитию «Байкальской Визы» Елена Дуберштейн объясняет, что даже в направлении делового туризма гастрономический фактор значительно увеличил свою важность. «MICE-туризм вообще бьёт все рекорды: наши конференц-залы расписаны на месяцы вперёд. Соответственно, выбор в пользу объектов, входящих в Ассоциацию, делается еще и потому, что мы предлагаем интересную гастрономическую программу. Российский бизнес, особенно крупный, имеет большой опыт в этой сфере, и всегда рад совместить деловую программу с новыми гастрономическими впечатлениями».

С внутренним рынком Ассоциация тоже активно работает, организуя исторические вечера в ресторане «BUTIN», тематические мероприятия в отелях и ресторанах Листвянки и Байкальска. Раньше, говорят в «Визе», на любые длинные выходные жители Иркутска с достатком выше среднего старались уехать куда-нибудь, например, в тот же Красноярск – потому что там не только на Столбы можно выбраться, но и поесть так, как в Иркутске не поешь. Теперь ситуация изменилась: аудитория видит, знает, что в своём регионе теперь есть не только что посмотреть в плане природных красот, но и где отведать блюда местной, во всех смыслах уникальной кухни из дичи и байкальской рыбы.

Учиться лучшему

При этом в «Байкальской Визе» стремятся учиться лучшему. И иногда предлагают разделить эту страсть вместе с ними. Например, 13 марта у иркутян есть уникальная возможность стать участником гастрономического гала-ужина от шеф-повара известного ресторана «ZUMA» Егора Анисимова (г. Владивосток), который состоится в РК «Эстрада». Это лучший шеф-повар Дальнего Востока по версии независимой премии WhereToEat.

«Нам интересно услышать мнение Егора о байкальской кухне, получить его советы и рекомендации, как сделать её позиции сильнее. Но мы не могли обделить наших гостей возможностью отведать свежайшие морепродукты с Приморья в Иркутске от одного из лучших российских шефов, поэтому и устроили в дополнение к нашим внутренним обучающим мероприятиям этот открытый гала-ужин. Это абсолютно органично укладывается нашу концепцию «Готовим для друзей» – и в следующем номере журнала непременно напишем большую статью о гастрономических гастролях Егора и ваших от его блюд впечатлениях», – пообещала Мария Победаш.

Впрочем, это не первый опыт «Байкальской Визы» в организации «гастролей» именитых российских поваров: в прошлом году Ассоциация привозила в Иркутск ключевых шефов из красноярской Bellini group, а до этого – известного всей России Константина Ивлева, звезду не только отечественной гастрономии, но и телевидения.