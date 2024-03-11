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Иркутская область заняла 35 место в России по уровню закредитованности населения

Объем задолженности на одного жителя региона в 2023 году составляет 489,9 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Задолженность на одного жителя в тыс. руб.

Задолженность на одного жителя в процентах от годового дохода

27

Красноярский край

508,0

60,8

35

Иркутская область

489,9

64,4

68

Республика Бурятия

477,9

74,2

78

Новосибирская область

538,7

83,3

В числе лидеров рейтинга оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы Юга России. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 14,9%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12,2%), однако остается намного ниже других регионов.

На второй строчке расположился Крым с результатом 29,5%. На третьем и четвертом местах находятся два других Северо-Кавказских региона: Чечня и Дагестан, где этот показатель составляет 30,1% и 30,7% соответственно.

Замыкает первую пятерку другой крымский регион – Севастополь. В этом городе федерального значения соотношение ссудной задолженности и годовой средней зарплаты находится на уровне 31,9%.

Очень большой уровень закредитованности наблюдается в двух субъектов России – Туве и Калмыкии. Как свидетельствую исследования, Тува в последние годы характеризовалась очень быстрым ростом ссудной задолженности, теперь этот регион занимает последнее место с достаточно существенным отрывом.

Индикатор долговой нагрузки в этом регионе находится на уровне 149,4% (годом ранее было 98,6%), а у второго региона с конца рейтинга – Калмыкия – 133,9%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Тюменской области, Адыгее и в Удмуртии. У этих трех регионов соотношение долга и зарплат приближается к 100%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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