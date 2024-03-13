На шаг впереди времени. Новый формат финансирования детского здравоохранения презентовали в Иркутске

Медицина, наука, власть, бизнес, общественные организации – представители этих сфер регионального и федерального уровней встретились в начале марта в центральном офисе Байкальского банка Сбербанка в Иркутске в рамках большой программы Дней медицинской науки на Байкале. Организатор мероприятия, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов пригласил всех к разговору о том, как органы власти и бизнес могут влиять на развитие детского здравоохранения. На встрече также прошла презентация нового для отечественной медицины финансового инструмента – эндаумент фонда «Наука 38», первым инвестором которого стал Сбер.

Юрий Козлов, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы (слева). Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (справа). Фото: Андрей Фёдоров

Медицинская помощь от Сбера

Как отметила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, площадка для мероприятия с медицинской тематикой была выбрана не случайно.

– Мы очень активно взаимодействуем с государственным здравоохранением, и это не только финансовое сотрудничество. У нас есть отдельное направление по развитию индустрии здоровья, а также платформа сервисов с разработками в области искусственного интеллекта и цифровых технологий в медицине.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка. Фото: Андрей Фёдоров

Для наглядности на мероприятии были представлены цифровые девайсы Сбера, которые повышают точность постановки диагноза, эффективность и качество оказания медицинской помощи. Это технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностический ассистент AIDA, голосовой помощник врача Voice2Med, онлайн-программы повышения квалификации врачей, возможности нейросети GigaChat. Но особенно участники встречи отметили умные камеры СберЗдоровья, которые используются для домашнего осмотра ушей, горла, носа и кожи и дальнейшей передачи видео и изображений лечащему врачу, произвели впечатление.

Фото: Андрей Фёдоров

Юлия Кальвина также рассказала, что Байкальский банк помогает медучреждениям оснащать палаты, приобретать медицинское оборудование, в нескольких больницах региона помог внедрить сервис Voice2med, который упрощает работу с медицинскими протоколами.

– В 2022 году мы подписали соглашение о партнёрстве с областной детской клинической больницей. Одними из первых в стране подписали договор о страховании и профессиональной ответственности врачей. Кроме этого, организовали в клинике электронный документооборот, готовим к запуску чат-бот, который разгрузит работников колл-центра больницы, оборудовали визит-центр медучреждения умными устройствами, которые через виртуальных ассистентов позволяют включать-выключать освещение и другие электрические приборы, – сообщила управляющая Иркутским отделением Сбербанка.

Финансовая поддержка для медицины

Юрий Козлов, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы. Фото: Андрей Фёдоров

Более подробно о том, какие инновационные технологии уже сейчас применяются в детской областной больнице, на встрече рассказал Юрий Козлов, подчеркнув, что во многом это стало возможным благодаря помощи как крупного иркутского бизнеса, так и отдельных предпринимателей. Кстати, за три года благотворители в разных формах пожертвовали областной детской больнице более 500 миллионов рублей!

Но при этом Юрий Козлов также отметил, что робот-хирург, телемедицина, телемониторинг, которые кому-то кажутся прорывными, – это уже сегодняшний день детского здравоохранения.

– А мы должны стремиться к лучшему, жить будущим, идти на шаг впереди времени, поэтому наша задача – развивать науку, заниматься разработкой новых методов лечения в педиатрии и детской хирургии. И именно для этих целей мы создаём в нашей структуре научный центр, – заявил он.

Юрий Козлов, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы. Фото: Андрей Фёдоров

Для реализации этого проекта был открыт первый не только в Иркутской области, но и вообще в российской медицине эндаумент фонд «Наука 38». По этому поводу Юрий Козлов лично встречался с председателем Правления Сбербанка Германом Грефом, который поверил в успех начинания и поддержал его.

Как пояснила руководитель направления «Наследование и филантропия» Sber Private Banking Юлия Ульянова, эндаумент, как финансовый инструмент, представляет собой фонд целевого капитала, предназначенный для использования в некоммерческих целях: как правило, для финансирования организаций образования, медицины, культуры. Пополняется преимущественно за счёт благотворительных пожертвований. И первым инвестором эндаумент фонда «Наука 38» стал Сбер, вложив в него 100 миллионов рублей.

Фото: Андрей Фёдоров

– Само тело капитала фонда не тратится, использовать можно только проценты, поэтому фонд надо регулярно пополнять, чтобы увеличивался финансовый поток, на который могут рассчитывать больницы, образовательные учреждения, научные центры, - пояснила Юлия Ульянова механизм использования эндаумента. – Такая практика финансирования очень развита за рубежом, а в России зародилась совсем недавно – рынок целевых капиталов существует с 2006 года, в основном, это инвестиции в образование. Первый опыт, который мы сейчас заложили в сфере медицины в Иркутске, будет транслироваться на другие регионы. Мы задали ритм, и я уверена, что другие желающие появятся очень быстро, к тому же мы сейчас активно работаем над второй частью привлечения средств в эндаумент фонд «Наука 38» – созданием сайта с размещением кнопки публичного сбора для этого фонда со всей инфраструктурой Сбера.

Юлия Ульянова, руководитель направления «Наследование и филантропия» Sber Private Banking. Фото: Андрей Фёдоров

По словам Юлии Ульяновой, любой желающий сможет пожертвовать в фонд буквально от ста рублей, или подключить автоплатёж – и тогда на ежемесячной основе у него будет списываться определённая сумма, даже по пять рублей.

– Это небольшие деньги, а для больницы, если смотреть совокупно, получается огромная сумма, которая будет использоваться для финансирования различных проектов, включая исследования, разработку новых методов лечения, обучение медицинского персонала и поддержку инновационных технологий в области детской медицины.

Фото: Андрей Фёдоров

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка. Фото: Андрей Фёдоров.

– Мы с готовностью стали первым донором эндаумент фонда «Наука 38», который будет направлен на поддержку и развитие детской медицины в Иркутской области. Это будет источник долгосрочного финансирования проектов, направленных на улучшение здоровья и благополучия детей. Мы надеемся, что это поможет улучшить жизнь многих маленьких пациентов Иркутской областной клинической больницы и их семей. Приглашаем всех, кто разделяет наши ценности и цели, присоединиться к нам в этом важном деле. Вместе мы можем сделать мир лучше для наших детей.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (справа). Фото: Андрей Фёдоров

– Очень важно сегодня не черстветь и помогать государству и обществу в решении социальных вопросов. И если ты делаешь это с большой энергией, такая отдача всегда дорогого стоит. Особенно поддержка и понимание важны для профессионалов, потому что помогают им добиваться результатов, значимых для людей, страны. Встреча представителей органов власти, бизнеса, медицины и науки на площадке Сбера – это тот случай, когда мы объединяемся для достижения общей цели, так как понимаем, что это жизненно важно для нашего региона. Кроме этого, своими действиями мы формируем сторонников любого позитивного начинания.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка. Фото: Андрей Фёдоров

– На нашей площадке мы соединили власть в лице депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, губернатора Иркутской области и региональных депутатов, медицинское сообщество, бизнес и благотворителей. И это позволило обсудить очень важный вопрос о том, как бизнес может влиять на развитие медицины и научной деятельности – причём не только в формате благотворительности. Только государству невозможно вкладывать огромные средства в эти сферы, при этом такая международная практика, как создание эндаумент фондов, позволяет развивать стартапы — абсолютно новые направления деятельности и многого добиваться. Мы только в начале пути, но наш опыт уже вызывает интерес и у профессионалов, и у представителей власти.

Юлия Ульянова, руководитель направления «Наследование и филантропия» Sber Private Banking:

Юлия Ульянова, руководитель направления «Наследование и филантропия» Sber Private Banking. Фото: Андрей Фёдоров

– Любая инициатива начинается с человека, и в случае с созданием эндаумент фонда огромную роль сыграл Юрий Козлов, который пришёл на встречу с Германом Грефом не только за инвестициями для Иркутской областной детской клинической больницы, но и с другими инициативами регионального уровня. Мы всегда поддерживаем тех, кто реализует смелые идеи и проекты, и когда у нас есть понимание, что начатое дело не бросят на полпути, а продолжат развивать дальше. В данном случае, мы видим, что научный центр – это надолго, что он будет развивать искусственный интеллект и цифровые технологии, а это очень близко Сберу. Поэтому мы инвестировали средства в будущее, в научные разработки, в материально-техническое оснащение областной детской больницы и в её человеческий капитал.

Юрий Козлов, главный врач ИГОДКБ, член-корреспондент РАН:

Фото: Андрей Фёдоров

– Когда больше 30 лет назад я пришёл в мир медицины, в нём всё было совершенно по-другому: болезни детей считались проблемами родителей, самих детей и врачей. Общество занималось зарабатыванием денег, думало о себе, а медучреждения строило для взрослых пациентов. Детство оставалось в стороне. Но постепенно это отношение менялось. Появилось содружество людей, которым не безразлично детство, то есть мы изменили общественную парадигму по отношению к больным детям. Да, в Иркутске нет такого большого количества артистов, которые могли бы организовывать благотворительные фонды и привлекать к ним внимание, но здесь есть люди, которым важна земля, на которой они живут, и которые понимают, что дети – такое же богатство, как и всё остальное. Может, даже больше. Есть фраза, которую я всегда говорю и буду повторять на любом собрании: дети – это материальные носители нашего счастья и всё, что мы для них делаем, мы вкладываем своё собственное счастье.