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В РФ зафиксирована нулевая недельная инфляция

Впервые с мая 2023 года.

За неделю с 5 по 11 марта инфляция в России оказалась нулевой впервые с мая 2023 года, сообщил Росстат. Годовая инфляция за этот период составила 7,6% после 7,59% неделей ранее.

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В феврале рост потребительских цен в России замедлился до 0,68% (консенсус-прогноз — 0,6%) после 0,86% в январе и 0,73% в декабре.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 7,69% с 7,44% в январе и 7,42% в декабре. Ожидалось значение показателя на уровне 7,65%. За январь-февраль 2024 г. потребительские цены выросли на 1,55% 

Средняя стоимость автомобильного бензина в феврале почти не изменилась, цены на дизельное уменьшились на 0,1%.

С 5 по 11 марта рост потребительских цен впервые с мая прошлого года замедлился до 0% после 0,09% в предыдущий недельный период.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 11 марта увеличилась до 7,73% с отметки 7,65%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 11 марта потребительские цены выросли на 1,6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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