ИНК приглашает студентов-экологов на оплачиваемую стажировку

Иркутская нефтяная компания открывает набор студентов вузов Иркутской области на оплачиваемую стажировку в управление охраны окружающей среды.

К стажировке приглашаются студенты 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры профильного направления.

Компания предлагает трудоустройство сроком на 1 год, от 4 до 8 часов в день (возможно совмещение с учебой). Оплата составит 50 тыс. рублей в месяц.

Стажеры смогут пройти обучение в корпоративном учебном центре ИНК по индивидуальному плану. За каждым будет закреплен наставник. По результатам прохождения программы лучшие студенты попадут в кадровый резерв предприятия.

Отбор участников пройдет по результатам собеседования, тестирования и бизнес-игры.

Заявки на стажировку принимаются до 20 марта. Телефон для справок: +7 9149006393, почта: Bazhenova_OM@irkutskoil.ru .

ИНК активно работает со студентами профильных специальностей. В вузах и ссузах Иркутской области и за ее пределами действуют корпоративные группы компании, где студенты могут получить дополнительную специальность, пройти оплачиваемую практику на производственных объектах, а затем устроиться на работу со статусом «молодой специалист».

Дополнительную подготовку можно пройти и по программе «Вуз-ИНК», участники которой могут совмещать учебу с работой. Также ежегодно компания приглашает студентов на практику, а по отдельным направлениям, ИТ и экономика, предлагает годовые оплачиваемые стажировки.