Какие акции лучше покупать под дивиденды в 2024 году

Разгар дивидендного сезона приходится на лето, чтобы не упустить момент и заработать, готовиться нужно уже сейчас. Аналитики БКС Мир инвестиций выпустили большой аналитический отчёт по дивидендам и рассказали, на какие факторы стоит обратить внимание в этом году.

На какую доходность рассчитывать

Исторически дивидендная доходность российского рынка акций не превышала 8% и в последние 10 лет колебалась от 4 до 8%. Исключением стал 2022 год, когда доходность составила 10% на фоне сильных результатов компаний за 2021 год, рекордных выплат в нефтегазовом секторе и низкого уровня цен на акции, отмечают эксперт БКС.

Пик выплат тогда пришёлся на четвёртый квартал 2022 года. В начале же года, особенно начиная со второго квартала и вплоть до третьего квартала 2023 года, дивиденды ушли на второй план, а главной темой стал возврат компании к регулярной публикации отчётности.

– В этом году мы вновь ожидаем рекордную для нашего рынка дивидендную доходность – больше 10%. Кроме того, мы ждём прирост индекса Мосбиржи до уровня 3650 пунктов до конца года, что приведёт общий ожидаемый доход от российских акций более чем в 20%, – подчеркивают эксперты БКС.

Куда реинвестируют дивиденды

Дивиденды – это история сезонная. 55% дивидендов российские компании обычно выплачивают в период с мая по июль, при этом треть – в одном июле. Это связано с тем, что на эту дату приходится дивиденды, как за год, так и за второе полугодие и за четвёртый квартал.

– В этом году мы ждём схожую сезонность, дивидендный сезон начнётся в апреле-мае, но основные отсечки и выплаты придутся на лето, на июнь-июль.

Большинство дивидендов реинвестируются обратно в акции.

– Мы провели опрос инвесторов, который показал, что в среднем в рынок будут заново вложен 81% от всех выплаченных дивидендов, что эквивалентно 70% от выплаченной суммы после подоходного налога, – поясняют эксперты. – При этом 77% опрошенных планируют направить на покупку акций более половины дивидендов. Это, конечно, хорошо для фондового рынка. Приток новых денег даёт ему новый импульс и является ключевым фактором роста. Оставшуюся часть денег инвесторы предпочитают вкладывать в более консервативные инструменты или вообще выводить из портфеля. 44% респондентов после инвестирования в акции, оставшиеся дивиденды вкладывают в ОФЗ, банковские депозиты или недвижимость.

Какие факторы стоит учитывать

Почему инвесторы вкладываются в российский рынок? Cамый привлекательный фактор, отмечают аналитики БКС, это возможность получать высокие дивиденды, также важен рост прибыли, низкая оценка акций и стабильность бизнеса. Риски тоже есть, они стандарты, в первую очередь, это геополитика. На неё обращают внимание 85% опрошенных инвесторов. Неудивительно, воспоминания о феврале и сентябре 2022 года ещё свежи.

Также важным риском инвесторы называют денежно-кредитную политику ЦБ.

– Пока ключевая ставка высокая, акции теряет свою привлекательность. Мы считаем, что регулятор начнёт снижать ставку уже во втором полугодии. И это подтолкнёт рынок ещё выше. Ещё инвесторов беспокоит риски рецессии мировой экономики и регулирования.

Что покупать в 2024

Анализ показал, что самые выгодная стратегия – покупать дивидендные бумаги за 10 недель до даты отсечки и продавать их за день до отсечки и вкладывать полученные деньги в фаворитов. Ждать закрытия дивидендного гэпа не стоит.

– Исходя из этого, мы выбрали пять дивидендных бумаг, в которые имеют смысл вложиться до конца марта с перспективой дополнительной доходности на срок где-то в два месяца. По всем этим бумагам ожидается относительно высокая дивидендная доходность и высокая вероятность выплаты. Это МТС, обыкновенные акция Сбера, Северсталь Интер РАО и Лукойл, – резюмируют специалисты.